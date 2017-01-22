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Шайба Слепышева помогла "Эдмонтону" обыграть "Калгари" в матче НХЛ

Спорт
22 января, 8:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Игра завершилась со счетом 7:3
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Эдмонтон" одержал победу над "Калгари" со счетом 7:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Антон Слепышев (2-я минута). Всего в нынешнем сезоне он провел 21 матч, в котором набрал пять очков (три гола + две передачи). Также у "Эдмонтона" отличились Марк Летестю (6), Джордан Эберле (6, 33), Коннор Макдэвид (24), Оскар Клефбом (37) и Райан Нюджент-Хопкинс (60). У проигравших отличились Мэттью Ткачук (36), Шон Монахан (41) и Лэнс Баума (56).

В турнирной таблице Западной конференции "Эдмонтон" занимает пятое место, набрав в 49 матчах 60 очков, "Калгари" с 51 очком идет восьмым.

"Эдмонтон" в следующем матче 26 января в гостях сыграет с "Анахаймом", "Калгари" 24 января также на выезде встретится с "Торонто".

В другом матче "Миннесота" обыграла "Анахайм" - 5:3.

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