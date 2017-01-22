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Беленов, скорее всего, покинет ФК "Анжи" в зимнее трансферное окно

Спорт
22 января, 15:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
В пресс-службе клуба также сообщили, что клуб ведет переговоры с двумя китайскими клубами по продаже нападающего Янника Боли
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Александр Беленов

Александр Беленов

© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вратарь Александр Беленов, скорее всего, покинет футбольный клуб "Анжи" в зимнее трансферное окно. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе махачкалинцев.

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В конце декабря сменился основной акционер "Анжи", было объявлено об изменении вектора развития, который предполагает, в частности, разгрузку зарплатной ведомости.

"Понятно, что вратарь такого калибра должен играть в хорошем клубе, получая достойную зарплату. Мы, конечно, хотели бы оставить Сашу, если он пойдет на наши условия, но мы понимаем, что, скорее всего, он изъявит желание уйти, и мы его отпустим в другой клуб", - сообщили в пресс-службе.

Беленов подписал контракт с "Анжи" перед началом текущего сезона. 30-летний голкипер без замен отыграл все 17 матчей команды в первой части чемпионата страны и пропустил 18 мячей (7 игр "на ноль"). Беленов неоднократно вызывался в сборную России, но на поле в ее составе не выходил.

"Анжи" хочет сохранить Обертана и Тигиева

В пресс-службе отметили, что клуб хотел бы сохранить защитника Сергея Паршивлюка и французского нападающего Габриэля Обертана, однако это будет зависеть от того, пойдут ли футболисты на понижение зарплаты.

"Сейчас трудно сказать, останется ли Обертан, это зависит, смогут ли стороны найти точки соприкосновения по контракту. Если он изъявит желание, мы его, конечно, оставим, тем более речь идет о таком квалифицированном игроке. Что касается Паршивлюка, он тренируется с командой, но с ним такая же ситуация, как и с Яковлевым (ранее в январе разорвал контракт с клубом - Прим. ТАСС). Если он пойдет на наши условия, мы его оставим, если же предложение другого клуба перекроет наше, он наверняка уйдет", - сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что клуб планирует сохранить защитника Георгия Тигиева. Ранее представитель 21-летнего россиянина Геннадий Голубин заявил ТАСС, что игроком интересуется ряд российских клубов, в том числе московский "Спартак".

Тетрашвили подписал полноценный контракт

В пресс-службе сообщили, что клуб ведет переговоры с двумя китайскими клубами по продаже нападающего Янника Боли. "Боли ведет переговоры с двумя китайскими клубами", - сказали там.

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Ранее в январе сорвался трансфер ивуарийского нападающего в клуб "Аль-Айн" из ОАЭ.

В пресс-службе также отметили, что клуб заключил полноценный контракт с защитником Гурамом Тетрашвили, с которым в субботу было подписано предварительное соглашение.

"Анжи" после 17 туров чемпионата России занимает 11-е место в турнирной таблице с 20 очками. В декабре у команды сменился главный тренер - место чеха Павела Врбы занял Александр Григорян.

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