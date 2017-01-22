Эксперт: четвертьфинал ЧМ стал бы удовлетворительным результатом для гандболистов РФ

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Мужской сборной России по гандболу можно было бы поставить оценку "удовлетворительно" за выход в четвертьфинал чемпионата мира. Такое мнение ТАСС высказал известный российский тренер Владимир Максимов.

В матче 1/8 финала мирового первенства российская команда уступила сборной Словении со счетом 26:32.

"Мы могли спокойно рассчитывать на следующий этап, а там уже все было в руках божьих, все было реально. Тем более, смотря на соотношение матчей испанцев, словенцев и бразильцев", - отметил Максимов.

"У нас есть сильные стороны, жаль, что из-за травм мы потеряли Павла Атьмана и Сергея Горбока, - продолжил он. - Но я считаю, что игроки задней линии, Александр Деревень, Дмитрий Житников и Сергей Шельненко выступили достойно, также Даниил Шишкарев был очень хорош на своем месте. Главной проблемой стало отсутствие контратаки - мы изначально ходили пешком, не торопились с переходом, а сейчас гандбол стал более атлетичным, и все команды за счет контратак забивают очень много мячей".

Максимов поделился мнением, что зачастую атака сборной России не имела логического завершения. "Защита, которую мы играли по схеме "шесть-ноль", она, по-честному, никакая, по ходу игры команда перестраивалась на "пять-один", но это были эпизоды. Словенцы, понимая, что им не дадут бросить издали, стали доводить мяч до краев, которые забросили львиную долю мячей, они выводили друг друга на завершающие броски с шести-семи метров, а у нас идет перестроение, потом - личная игра, которая не имела завершения. Можно было бы переднюю линию напрягать, результат был бы иной, а у нас почти не было левого края, почти все голы организовал Даниил Шишкарев", - отметил эксперт.

Судейство было неквалифицированным

Максимов согласился с президентом Федерации гандбола России Сергее Шишкаревым, который в беседе с ТАСС отметил, что судейство в матче между командами России и Словении было неквалифицированным.

"Надо просто посмотреть видеоповторы, которые говорят о том, наши игроки шли в контакт, а потом показывали, что соперник идет в них. Эти провокации не имели у судей успеха, вот и все. Не знаю, за что удалили Тимура Дибирова, наверное, за разговоры, но он не должен был этого делать, ведь капитан - это форпост между игроками и тренером, он должен всех успокаивать, быть более дисциплинированным", - сказал Максимов.

Вопрос о том, продолжит ли работу с командой главный тренер Дмитрий Торгованов, решится на ближайшем исполкоме федерации. "У нас все решает исполком, он утверждал Торгованова на эту должность. Если Дмитрий захочет работать дальше, то исполком будет решать, доверять ему эту работу или нет. Если мы говорим об отстранении, то должны понимать, на кого менять того или иного тренера, - отметил собеседник агентства.

"Если бы наша сборная попала в следующий этап, то я бы посчитал выступление удовлетворительным, даже если бы она не попала в полуфинал", - заключил Максимов.