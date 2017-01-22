У хоккеиста Лисина украли форму перед Матчем звезд КХЛ

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УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард Энвер Лисин играет в Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в свитере своего клуба "Салават Юлаев", поскольку у него украли свитер сборной дивизиона Чернышева. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете мероприятия.
"У Лисина, по предварительной информации, могли украсть игровую майку из раздевалки", - сообщил источник.
Сам хоккеист заявил, что играл в форме "Салавата", так как у него не было другого свитера.
"Играл в форме "Салавата", потому что у меня нет другой майки. Я пришел, у меня висел этот свитер, и я его одел, - сказал Лисин. - Вроде была небольшая заминка. Капризову сделали две майки с одинаковым седьмым номером, одну я и взял".
Лисин стал победителем субботнего конкурса на скорость в рамках "Мастер-шоу". Матч звезд КХЛ проходит на "Уфа- Арене".