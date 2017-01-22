"СКА-Нефтяник" завоевал Суперкубок России по хоккею с мячом

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Хабаровский "СКА-Нефтяник" одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 5:3 в матче за Суперкубок России по хоккею с мячом. Встреча прошла в Сыктывкаре.
В составе победителей забитыми мячами отметились Артем Бондаренко (21-я, 37-я минуты), Александр Ким (29), Юрий Шардаков (32) и Павел Рязанцев (73). У проигравших отличились Алмаз Миргасов (10), Иван Шевцов (14) и Вячеслав Вдовенко (31).
Суперкубок России разыгрывается с 2013 года. Первым его обладателем стало московское "Динамо", также выигравшее трофей в 2014 году. В 2015 году в матче за Суперкубок встречались "СКА-Нефтяник" и "Енисей", тогда победу также одержала команда из Хабаровска. Красноярский клуб выиграл трофей в прошлом сезоне, разгромив на своем льду "Байкал- Энергию" из Иркутска - 8:3.