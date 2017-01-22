Китайский клуб предлагает Уэйну Руни контракт с зарплатой £1 млн в неделю

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни может перейти в одну из китайских команд. Об этом сообщает издание The Sun.

Отмечается, что китайский клуб, название которого не уточняется, предложил 31-летнему игроку контракт с зарплатой £1 млн в неделю.

Руни выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2004 года. В нынешнем сезоне он провел за команду 26 матчей в различных турнирах, забил пять мячей и сделал 10 результативных передач.

В субботу в матче чемпионата Англии против "Сток Сити" (1:1) он забил 250-й гол за МЮ и стал лучшим бомбардиром в истории команды, превзойдя достижение Бобби Чарльтона.