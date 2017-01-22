Мозякин назвал нынешний Матч всех звезд КХЛ самым быстрым в карьере

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УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Форвард команды дивизиона Харламова и магнитогорского "Металлурга" Сергей Мозякин назвал нынешний Матч всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) самым быстрым в его карьере. Об этом он рассказал журналистам.
В первом полуфинале Матча звезд сборная дивизиона Харламова уступила команде дивизиона Чернышева со счетом 3:4. Мозякин забросил одну из шайб.
"Этот Матч звезд стал самым коротким для меня, все быстро пролетело. Рад, что была возможность поболтать не о хоккее, а о жизни, поскольку не так часто видимся со всеми, - сказал Мозякин. - Мы провели в Уфе по два-три дня, можно было после этого сделать перерыв в чемпионате побольше, а то завтра уже игра".
Хоккеист добавил, что ему нравится бороться с форвардом СКА Ильей Ковальчуком за звание лучшего бомбардира КХЛ.
Мозякин возглавляет список лучших бомбардиров текущего сезона (73 очка), опережая Ковальчука на пять баллов.
"Каждый год с кем-то борешься, это нормальное явление. Сейчас Саня Радулов уехал - мы в последнее время с ним боролись, - сказал Мозякин. - Приятно с таким игроком, как Илюха, бороться".