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Мамиашвили: все схватки на турнире памяти Ивана Поддубного проходят на высоком уровне

Спорт
22 января, 15:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
В субботу Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Давит Чакветадзе и бронзовый призер ОИ-2016 Сергей Семенов стали победителями в весовых категориях до 85 кг и 130 кг соответственно
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Михаил Мамиашвили

Михаил Мамиашвили

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Все схватки на борцовском турнире памяти Ивана Поддубного проходят на высоком уровне, за ними интересно наблюдать. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.

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В субботу Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Давит Чакветадзе и бронзовый призер ОИ-2016 Сергей Семенов стали победителями в весовых категориях до 85 кг и 130 кг соответственно. В категориях до 59 и 71 кг победителями стали Мингиян Семенов и Абуязид Манцигов.

"Чакветадзе - молодец, настроился, видно, что вступил в новый олимпийский цикл во всеоружии. Вообще, все схватки на турнире проходят на достойном уровне, очень интересно наблюдать за ними", - сказал Мамиашвили.

Также глава ФСБР сообщил, что ни один спортсмен, который был в сборной в предыдущем олимпийском цикле, не завершил карьеру. "Все в строю. Нет никаких разговоров даже об этом", - сказал Мамиашвили.

Международный турнир имени Ивана Поддубного, в котором принимают участие спортсмены из 10 стран, завершится 22 января.

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