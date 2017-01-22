Мамиашвили: все схватки на турнире памяти Ивана Поддубного проходят на высоком уровне

ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 22 января, 20:36
Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозицииМеждународная панорама 22 января, 20:24
Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"Спорт 22 января, 19:55
Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданамиПолитика 22 января, 19:48
Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее времяСпорт 22 января, 19:42
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбаргоЭкономика и бизнес 22 января, 19:32
"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю ДенисовуСпорт 22 января, 19:23
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмомПолитика 22 января, 19:16
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛСпорт 22 января, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Все схватки на борцовском турнире памяти Ивана Поддубного проходят на высоком уровне, за ними интересно наблюдать. Таким мнением с ТАСС поделился глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили.
В субботу Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро Давит Чакветадзе и бронзовый призер ОИ-2016 Сергей Семенов стали победителями в весовых категориях до 85 кг и 130 кг соответственно. В категориях до 59 и 71 кг победителями стали Мингиян Семенов и Абуязид Манцигов.
"Чакветадзе - молодец, настроился, видно, что вступил в новый олимпийский цикл во всеоружии. Вообще, все схватки на турнире проходят на достойном уровне, очень интересно наблюдать за ними", - сказал Мамиашвили.
Также глава ФСБР сообщил, что ни один спортсмен, который был в сборной в предыдущем олимпийском цикле, не завершил карьеру. "Все в строю. Нет никаких разговоров даже об этом", - сказал Мамиашвили.
Международный турнир имени Ивана Поддубного, в котором принимают участие спортсмены из 10 стран, завершится 22 января.