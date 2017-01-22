Футболисты ЦСКА обыграли польский "Пяст" в контрольном матче

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА обыграли "Пяст" из Гливице со счетом 2:0 в контрольном матче на сборе в Испании.

Голы забили Тимур Жамалетдинов (32-я минута) и Сергей Игнашевич (89).

В субботу армейцы в контрольном матче разгромили швейцарский "Волен" - 3:0.

В чемпионате России ЦСКА проведет первый матч после зимней паузы 4 марта дома против петербургского "Зенита".