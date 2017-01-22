"Уфа" летом намерена приобрести вратаря "Спартака" Филиппова

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Уфа" намерена сделать предложение московскому "Спартаку" по покупке вратаря Михаила Филиппова ближе к лету, а пока голкипер вернется в расположение красно-белых. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимского футбольного клуба Шамиль Газизов.

Филиппов находился на просмотре в уфимском клубе на первом тренировочном сборе, который проходил на Кипре и завершился в воскресенье.

"Филиппов - вратарь хорошего уровня, тренерский штаб доволен его работой. Он у нас на карандаше, и если все получится, то мы будем делать предложение по нему ближе к лету. Аренду сейчас не рассматриваем", - рассказал Газизов.

На вопрос, полетит ли 24-летний голкипер с уфимцами на второй сбор, собеседник ТАСС ответил: "Думаю, вряд ли. Пока такое решение, но он нам понравился. Сейчас предстоит обсудить кое-какие варианты и внутри клуба, и со "Спартаком".

Права на Филиппова принадлежат "Спартаку" с 2014 года, голкипер три сезона провел в "Спартаке-2": один - во втором дивизионе чемпионата страны, два последних - в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ). Всего на его счету 52 матча за красно-белых, в которых он пропустил 62 мяча. В текущем сезоне он принял участие в 19 играх команды (21 пропущенный мяч). Ранее вратарь выступал за "Сатурн", "Амур-2010" и "Знамя Труда", а также привлекался в юношескую сборную России.