В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь

УФА, 22 января. /ТАСС/. Нападающий сборной Тарасова на Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и московского ЦСКА Иван Телегин в субботу стал отцом. Об этом он рассказал журналистам.

В полуфинале Матча всех звезд КХЛ сборная дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва со счетом 6:2, Телегин забросил одну из шайб.

"У меня вчера вечером родилась девочка, назвали Таисией. Меня поздравили. Она чувствует себя хорошо, ей подарили куколку-неваляшку", - сказал Телегин.

Телегин и российская певица Пелагея поженились летом 2016 года.

В понедельник ЦСКА предстоит московское дерби со "Спартаком". "Мы хотим выиграть и сегодня, и завтра в дерби. Мы хотим всегда выигрывать", - сказал Телегин.