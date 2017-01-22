В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь

ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 22 января, 20:36
Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозицииМеждународная панорама 22 января, 20:24
Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"Спорт 22 января, 19:55
Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданамиПолитика 22 января, 19:48
Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее времяСпорт 22 января, 19:42
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбаргоЭкономика и бизнес 22 января, 19:32
"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю ДенисовуСпорт 22 января, 19:23
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмомПолитика 22 января, 19:16
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛСпорт 22 января, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
УФА, 22 января. /ТАСС/. Нападающий сборной Тарасова на Матче всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и московского ЦСКА Иван Телегин в субботу стал отцом. Об этом он рассказал журналистам.
В полуфинале Матча всех звезд КХЛ сборная дивизиона Тарасова обыграла команду дивизиона Боброва со счетом 6:2, Телегин забросил одну из шайб.
"У меня вчера вечером родилась девочка, назвали Таисией. Меня поздравили. Она чувствует себя хорошо, ей подарили куколку-неваляшку", - сказал Телегин.
Телегин и российская певица Пелагея поженились летом 2016 года.
В понедельник ЦСКА предстоит московское дерби со "Спартаком". "Мы хотим выиграть и сегодня, и завтра в дерби. Мы хотим всегда выигрывать", - сказал Телегин.