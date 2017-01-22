Первая ракетка мира Кербер проиграла Вандевеге на Australian Open

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Первая ракетка мира немка Ангелик Кербер проиграла американке Коко Вандевеге в матче 1/8 финала Australian Open - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

Матч завершился со счетом 6:2, 6:3 в пользу американки, которая занимает 35-е место в рейтинге WTA. В четвертьфинале она сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая обыграла румынку Сорану-Михаэлу Кырстю - 6:2, 6:3.

Вандевеге является победительницей трех турниров WTA. Она повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, в 2015 году американка вышла в 1/4 финала Уимблдона.

Кербер стала победительницей Australian Open в 2016 году. После этого поражения немка может потерять первую строчку рейтинга, если вторая ракетка мира американка Серена Уильямс выиграет турнир.