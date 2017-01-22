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Знарок: хоккеистов команды дивизиона Боброва не надо было мотивировать на Матч звезд

Спорт
22 января, 16:22 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Второй тренер команды дивизиона Боброва Сергей Гимаев считает, что не стоит превращать в трагедию крупное поражение в полуфинале
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Олег Знарок (слева)

Олег Знарок (слева)

© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроков команды дивизиона Боброва не надо было мотивировать на Матч звезд Континентальной хоккейной лиги.

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Об этом рассказал журналистам главный тренер команды, СКА и сборной России Олег Знарок.

Игроки команды дивизиона Боброва проиграли соперникам из дивизиона Тарасова со счетом 2:6.

"Здесь игроков мотивировать не надо, здесь собрались мастера, - сказал Знарок. - Что касается установки Сергея Наильевича (тренера команды Сергея Гимаева. - Прим. ТАСС), то я обзавидовался ей".

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Второй тренер команды дивизиона Боброва Сергей Гимаев считает, что не стоит превращать в трагедию крупное поражение в полуфинале.

"Ребята получили удовольствие, по лицам видно, они довольны. Поражение превращать в трагедию не стоит, - сказал Гимаев. - Мы хотели отыграться, вы видели, что у нас провал за провалом, были моменты, когда мы могли переломить игру".

В составе команды дивизиона Боброва сыграл форвард клуба Молодежной хоккейной лиги "Омские Ястребы" Антон Ковалев.

"Он сыграл почти 2,5 минуты, не сменился, не забил и не побежал к своей скамейке, которая была ближней, а побежал назад. Из-за этого мы получили гол, который, возможно, стал переломным. Я ему высказал это, поскольку он попадет в команду мастеров, после такого он игр семь будет смотреть с трибуны. Я за него борюсь, так как он в состав "Авангарда" не попадает, хочу, чтобы он там попробовал играть", - отметил он.

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