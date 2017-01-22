"Анжи" объявил о подписании контрактов с футболистами Дудиевым и Тетрашвили

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Махачкалинский футбольный клуб "Анжи" объявил о подписании контрактов с защитниками Асланом Дудиевом и Гурамом Тетрашвили.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Подписи в контракте с ФК "Анжи" поставили защитники Аслан Дудиев и Гурам Тетрашвили", - говорится в сообщении.

Дудиев в разное время выступал за "Аланию", "СКА- Энергию", "Мордовию" и "Томь". В составе "Алании" имеет опыт выступления в Лиги Европы. Тетрашвили выступал за команды "Автодор", "Алания-Д", "Машук-КМВ", "Луч-Энергия" и "Тосно". В его активе 250 матчей и 4 гола.