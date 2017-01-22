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Новый информатор ARD Дмитриев пять лет отучился в военном колледже в США

Спорт
22 января, 16:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Отмечается, что Дмитриев отправился на учебу в США в 2009 году, когда он являлся членом юношеской сборной России
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© AP Photo/Matt Dunham

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый информатор немецкого телеканала ARD легкоатлет Андрей Дмитриев, который заявлял о массовых случаях нарушения антидопинговых правил в России, пять лет отучился в военном колледже Вирджинии в США. Об этом телеканал сообщает на своем официальном сайте.

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Отмечается, что Дмитриев отправился на учебу в США в 2009 году. В тот момент он являлся членом юношеской сборной России. Ранее сообщалось, что Дмитриев станет одним из главных героев нового фильма ARD, который выйдет в ночь на понедельник.

Легкоатлет в интервью ARD сообщил о том, что в российской легкой атлетике по-прежнему существует проблема с допингом. В частности, по информации Дмитриева, в России до сих пор работают тренеры, которые были замешаны в неоднократном нарушении антидопинговых правил, включая одного из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года Владимира Казарина.

"Ведется уверенная работа с допингом, вы не можете тренироваться без допинга, - сказал Дмитриев. - Казарин не самая крупная рыба среди них. Я вижу, что тренеры, замешанные в допинге, до сих пор работают там, и спортсмены продолжают с ними сотрудничать".

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В декабре 2014 года ARD выпустил фильм, в котором утверждалось, что российские легкоатлеты принимали допинг. В роли главных обличителей в нем выступила российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий.

После публикации первой части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена легкоатлетка Кристина Угарова вместе с олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 800 метров Марией Савиновой, бронзовым призером Игр-2012 на той же дистанции Екатериной Поистоговой и Анастасией Баздыревой были отстранены от участия в соревнованиях.

По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией WADA расследования Всероссийская федерация легкой атлетики в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.

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