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Два ливийских футболиста отправятся на первый сбор "Томи" в Турцию

Спорт
22 января, 16:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Всего на сбор поедут 25 человек
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Футболисты "Томи"

Футболисты "Томи"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Осама Албедви и Муфтах Тактак из Ливии отправятся на первый сбор российского футбольного клуба "Томь" в Турцию. Об этом сообщает пресс-служба команды. Ранее в истории чемпионатов России игроков из Ливии не было. Теперь в российском первенстве представлены легионеры из 103 стран.

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"Томь" отправится в Турцию 23 января. Всего на сбор поедут 25 человек.

На сборе команда проведет четыре контрольных матча: 29 января - с московским "Динамо", 31 января - с хорватским "Сплитом" , 3 февраля - с ярославским "Шинником", 6 февраля - с черногорской "Будучностью".

"Томь" не платит зарплату игрокам и тренерскому штабу на протяжении восьми месяцев и уже потеряла в межсезонье 13 футболистов. Команду покинули Виталий Дьяков, Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Сергей Самодин, Кирилл Комбаров, Аслан Дудиев, Александр Касьян, Кирилл Погребняк и Петр Тен.

После 17 туров "Томь" занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России, набрав девять очков.

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