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Гендиректор ФК "Уфа": намерены подписать вратаря и защитника к началу второго сбора

Спорт
22 января, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Шамиль Газизов отметил, что клуб получает предложения по некоторым игрокам команды, но они не устраивают все стороны переговоров
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Уфа" планирует подписать контракты с вратарем и центральным защитником к 26 января. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор уфимцев Шамиль Газизов.

В воскресенье "Уфа" завершила первый сбор, который прошел на Кипре. Второй сбор состоится там же и начнется 26 января.

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"Центральный защитник и вратарская позиция, как уже говорил, самые актуальные вопросы для нас сейчас. Что касается центрального защитника, нам бы хотелось, чтобы он появился уже в начале второго сбора. Переговоры мы провели, сейчас вопросы только в деталях. Если все пройдет, как мы хотим, к 26-му числу он появится в команде", - рассказал Газизов.

"Наверное, в начале второго сбора все решится по вратарской линии. Речь идет о подписании без просмотра. Уровень игрока таков, что просмотр потребоваться не должен", - поделился собеседник ТАСС.

Диего должен уйти зимой

Ранее уфимский клуб объявил, что готов расстаться с Семеном Фоминым, Марсиньо и Диего. Первые двое уже расторгли контракты с клубом. "У Диего остается полгода до окончания контракта, естественно, идет переговорный процесс. Его хотят кое-какие клубы, думаю, мы договоримся уже этой зимой", - рассказал Газизов.

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Он также отметил, что клуб получает предложения по игрокам команды, но они не устраивают все стороны переговоров.

"Уходят игроки, у которых заканчиваются контракты. Мы не хотим раздувать штат футболистов, потому что последние тенденции для нашего клуба таковы, что мы пытаемся обойтись небольшой обоймой футболистов, скажем, 20 игроков. А опасений по поводу того, что кто-то может уйти, нет никаких: если будут предложения, и все будут довольны, мы на это пойдем, то есть в этом плане политика клуба не меняется. Есть кое-какие предложения, но они не устраивают все стороны", - сказал он.

"Уфа" после 17 туров чемпионата страны занимает восьмое место в турнирной таблице. По окончании первой части сезона уфимцев покинул главный тренер Виктор Гончаренко, возглавивший московский ЦСКА. Его сменил бывший тренер сборной России и санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак.

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