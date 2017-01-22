ФК "Локомотив" объявил о назначении Штоффельсхауса на пост спортивного директора

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" объявил о назначении Эрика Штоффельсхауса на пост спортивного директора. Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Спортивным директором ФК "Локомотив" назначен Эрик Штоффельсхаус", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Рад приветствовать болельщиков "Локомотива" и моих новых одноклубников, с которыми уже вовсю знакомлюсь на сборе команды в Испании, - сказал Штоффельсхаус. - Разумеется, я собирал информацию о "Локомотиве", беседовал о планах с руководителями клуба и уже успел понаблюдать за тренировкой на сборе. Могу сказать, что у нас очень талантливая команда".