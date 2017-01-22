Александр Медведев: клуб НХЛ "Рейнджерс" мог сыграть выставочные матчи с командами КХЛ

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УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" мог сыграть выставочные матчи с командами из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), но НХЛ заблокировала такую возможность, выставив чрезмерные финансовые требования. Об этом журналистам рассказал первый президент КХЛ, член совета директоров лиги и член правления Федерации хоккея России Александр Медведев.
Возможность провести матчи между командами НХЛ и КХЛ была в январе 2011 года, когда Медведев был руководителем лиги.
"Когда шел ремонт в "Мэдисон Сквер Гарден" (домашняя арена "Рейнджерс" - прим. ТАСС), была договоренность с "Рейнджерс" провести пять выставочных игр и два матча регулярного чемпионата НХЛ, - сказал Медведев. - К сожалению, НХЛ заблокировала эту возможность. Мы были готовы подписывать, но НХЛ выставила дополнительные финансовые требования, которые оказались чрезмерными".