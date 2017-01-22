Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антерсельве

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Женская сборная Германии по биатлону победила в эстафетной гонке 4х6 км на этапе Кубка мира, который завершился в итальянской Антерсельве. Спортсменки показали результат 1 час 9 минут 12 секунд, допустив 12 промахов на восьми огневых рубежах.
Второе место заняла команда Франции (отставание 24,2 секунды; 8 промахов), третье - сборная Италии (+33,4; 9). Для сборной Германии это третья победа подряд в нынешнем сезоне в эстафетах.
Сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Екатерины Глазыриной и Ольги Подчуфаровой заняла пятое место (+1.16,0; 5 промахов), что является лучшим результатом для женской команды в нынешнем сезоне. На прошлом этапе в немецком Рупольдинге россиянки показали худший результат с 1993 года, заняв 13-е место.
Следующим стартом для биатлонистов будет чемпионат мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.
После этой гонки женская сборная России переместилась на пятое место в зачете Кубка наций, набрав 3595 очков. Лидирует команда Германии (4519), второй идет сборная Франции (4449), третьей - команда Украины (3749). Зачет Кубка наций по биатлону - это рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка мира и чемпионата мира.