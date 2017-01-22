Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Немецкие биатлонистки выиграли эстафету на этапе КМ в Антерсельве

Спорт
22 января, 17:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Россиянки финишировали пятыми
Поделиться
Материал из 1 страницы
Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер

Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер

© EPA/ANDREA SOLERO

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Женская сборная Германии по биатлону победила в эстафетной гонке 4х6 км на этапе Кубка мира, который завершился в итальянской Антерсельве. Спортсменки показали результат 1 час 9 минут 12 секунд, допустив 12 промахов на восьми огневых рубежах.

Смотрите также
Антон Шипулин
Биатлонист Шипулин стал третьим в масс-старте на этапе КМ в Антерсельве

Второе место заняла команда Франции (отставание 24,2 секунды; 8 промахов), третье - сборная Италии (+33,4; 9). Для сборной Германии это третья победа подряд в нынешнем сезоне в эстафетах.

Сборная России в составе Виктории Сливко, Татьяны Акимовой, Екатерины Глазыриной и Ольги Подчуфаровой заняла пятое место (+1.16,0; 5 промахов), что является лучшим результатом для женской команды в нынешнем сезоне. На прошлом этапе в немецком Рупольдинге россиянки показали худший результат с 1993 года, заняв 13-е место.

Смотрите также
Мартен Фуркад
Мартен Фуркад доволен решением IBU провести внеочередной конгресс

Следующим стартом для биатлонистов будет чемпионат мира, который пройдет в австрийском Хохфильцене с 8 по 19 февраля.

После этой гонки женская сборная России переместилась на пятое место в зачете Кубка наций, набрав 3595 очков. Лидирует команда Германии (4519), второй идет сборная Франции (4449), третьей - команда Украины (3749). Зачет Кубка наций по биатлону - это рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных  и смешанных эстафетных гонках Кубка мира и чемпионата мира. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка
2
В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь
3
Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня
4
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго
5
Трамп ответил участникам протестов против него
6
Новый информатор ARD Дмитриев пять лет отучился в военном колледже в США
7
Глава Минсельхоза ФРГ провел встречу с Ткачевым
Темы дня
Реклама