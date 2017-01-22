Медведев: клуб КХЛ "Медвешчак" старается любыми способами пополнить бюджет

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский "Медвешчак" старается любым способом пополнить клубный бюджет, в том числе продавая игроков по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

Ранее загребский клуб сообщил, что в конце февраля или начале марта примет решение, будет ли выступать в КХЛ в следующем сезоне. Во время трансферного окна клуб продал несколько ведущих хоккеистов.

"В "Медвешчаке" играют в канадский хоккей, на маленькой площадке. Их показатели не самые худшие в лиге. Они, продавая игроков, обеспечивают бюджет", - сказал Медведев.