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Медведев: клуб КХЛ "Медвешчак" старается любыми способами пополнить бюджет

Спорт
22 января, 18:17 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
Член совета директоров КХЛ таким образом объяснил массовую продажу ведущих игроков команды в межсезонье
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© Сергей Савостьянов/ТАСС

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хорватский "Медвешчак" старается любым способом пополнить клубный бюджет, в том числе продавая игроков по ходу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

Ранее загребский клуб сообщил, что в конце февраля или начале марта примет решение, будет ли выступать в КХЛ в следующем сезоне. Во время трансферного окна клуб продал несколько ведущих хоккеистов.

"В "Медвешчаке" играют в канадский хоккей, на маленькой площадке. Их показатели не самые худшие в лиге. Они, продавая игроков, обеспечивают бюджет", - сказал Медведев.

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