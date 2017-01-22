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Канарейкин: финал Матча звезд был похож на календарную игру КХЛ

Спорт
22 января, 18:19 UTC+3 УФА корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
В решающем матче команда дивизиона Чернышева победила соперников из дивизиона Тарасова со счетом 3:2
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Федор Канарейкин

Федор Канарейкин

© Александр Демьянчук/ТАСС

УФА, 22 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Финал Матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) был похожа на календарную игру чемпионата КХЛ. Такое мнение журналистам высказал тренер сборной дивизиона Чернышева и главный тренер "Авангарда" Федор Канарейкин.

Команда дивизиона Чернышева с тренерским тандемом в составе Канарейкина и бывшего хоккеиста Алексея Бадюкова выиграла Матч звезд, обыграв в финале соперников из дивизиона Тарасова со счетом 3:2.

"Этот формат, который был опробован, удался. Зрители остались довольны, какого качества хоккей они увидели, - сказал он. - Первые две-три смены были с улыбками на лице, но матч всех захватывал, в конце это уже выглядела как календарная игра - все хотели выиграть".

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