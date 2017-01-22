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Капризов: звание самого полезного игрока Матча всех звезд КХЛ заслужил Лисин

Спорт
22 января, 18:39 UTC+3 УФА УФА 22, января. /ТАСС
Хоккеист рассказал, что ему специально для Матча звезд сделали два одинаковых свитера, а на мастер-шоу он выступал в сувенирном комплекте формы
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Кирилл Капризов (справа)

Кирилл Капризов (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

УФА, 22 января. /ТАСС/. Нападающий "Салавата Юлаева" и команды дивизиона Чернышева Кирилл Капризов считает, что самым ценным игроком матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мог бы стать его одноклубник Энвер Лисин. Об этом он сказал журналистам после матча.

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Команда Чернышева стала победителем Матча всех звезд КХЛ, Лисин забросил две шайбы в полуфинальной игре против сборной дивизиона Харламова.

"Лисина можно признать самым ценным игроком - он в первой игре две шайбы забросил", - сказал Капризов.

Капризов рассказал, что ему специально для Матча звезд сделали два одинаковых свитера, а на мастер-шоу он выступал в сувенирном комплекте формы. "На один из свитеров автографы соберу на память", - отметил он.

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