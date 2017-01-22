Капризов: звание самого полезного игрока Матча всех звезд КХЛ заслужил Лисин

УФА, 22 января. /ТАСС/. Нападающий "Салавата Юлаева" и команды дивизиона Чернышева Кирилл Капризов считает, что самым ценным игроком матча звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) мог бы стать его одноклубник Энвер Лисин. Об этом он сказал журналистам после матча.

Команда Чернышева стала победителем Матча всех звезд КХЛ, Лисин забросил две шайбы в полуфинальной игре против сборной дивизиона Харламова.

"Лисина можно признать самым ценным игроком - он в первой игре две шайбы забросил", - сказал Капризов.

Капризов рассказал, что ему специально для Матча звезд сделали два одинаковых свитера, а на мастер-шоу он выступал в сувенирном комплекте формы. "На один из свитеров автографы соберу на память", - отметил он.