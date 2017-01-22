Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.01:
$ 59.67
€ 63.73
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Жуков: решение IBU по российским биатлонистам было ожидаемо

Спорт
22 января, 18:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
По словам главы ОКР, расследование IBU еще раз показало, что большая часть обвинений, которые представлены в докладе Макларена, ничем не подкреплены
Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Жуков

Александр Жуков

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Решение Международного союза биатлонистов (IBU), который оправдал 22 из 29 российских спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга, было ожидаемо для РФ. Об этом заявил журналистам первый вице- спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Смотрите также
Мартен Фуркад
Мартен Фуркад доволен решением IBU провести внеочередной конгресс

По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи спортсменов расследование продолжается.

"В общем да, конечно", - ответил Жуков на вопрос, было ли подобное решение ожидаемо. Жуков обратил внимание, что сейчас все федерации "внимательно рассматривают списки" спортсменов, фигурировавших в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, и, "если не находят никаких нарушений, к этим спортсменам претензий не имеют".

Смотрите также
IBU проведет внеочередной конгресс для внесения изменений в антидопинговые правила

"Сейчас международные федерации запросили информацию по этим спортсменам, и те, кто не получил никаких доказательств применения спортсменами допинга, естественно, их не отстраняют", - добавил глава ОКР. В частности, напомнил Жуков, список российских спортсменов рассматривает федерация лыжных гонок, ранее на временной основе отстранившая некоторых спортсменов.

"Это расследование еще раз показало, что большая часть обвинений, которые представлены в докладе Макларена, ничем не подкреплены, никакими доказательствами, - добавил Жуков. - Вы же помните, как перед Олимпиадой в Рио то же самое было: все международные федерации рассматривали списки спортсменов, упоминавшихся в первом докладе Макларена, и все федерации, за исключением двух-трех, всех спортсменов допустили, никаких нарушений не нашли".

Смотрите также

Бьорндален и Фуркад разочарованы решением IBU отложить усиление ответственности за допинг
IBU продемонстрировал несостоятельность данных комиссии Макларена
Домрачева: спортсмены разочарованы решением IBU по допинговым делам
IBU оправдал 22 из 29 российских биатлонистов‍

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Чемпионат мира по биатлону Допинг-скандал вокруг российского спорта
В других СМИ
Реклама
Фото
Команда "Востока"
12
Сборная Востока обыграла команду Запада в "Мастер-шоу" КХЛ
Экипаж Эдуарда Николаева
20
Золотой дубль: Карякин и "КамАЗы" покорили ралли "Дакар"
Нападающий "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду с призом лучшему футболисту 2016 года по версии ФИФА
10
Гала-вечер ФИФА: признание Криштиану Роналду и награда от Исинбаевой
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: в Краснодарском крае из автомата убита девушка
2
В семье хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи родилась дочь
3
Independent: передовые части британской армии противник уничтожит за полдня
4
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбарго
5
Трамп ответил участникам протестов против него
6
Новый информатор ARD Дмитриев пять лет отучился в военном колледже в США
7
Глава Минсельхоза ФРГ провел встречу с Ткачевым
Темы дня
Реклама