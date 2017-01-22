Жуков: решение IBU по российским биатлонистам было ожидаемо

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Решение Международного союза биатлонистов (IBU), который оправдал 22 из 29 российских спортсменов, подозревавшихся в употреблении допинга, было ожидаемо для РФ. Об этом заявил журналистам первый вице- спикер Госдумы, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

По итогам субботнего заседания исполкома IBU было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) рассматривала экспертная комиссия IBU. В отношении оставшихся семи спортсменов расследование продолжается.

"В общем да, конечно", - ответил Жуков на вопрос, было ли подобное решение ожидаемо. Жуков обратил внимание, что сейчас все федерации "внимательно рассматривают списки" спортсменов, фигурировавших в докладе комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена, и, "если не находят никаких нарушений, к этим спортсменам претензий не имеют".

"Сейчас международные федерации запросили информацию по этим спортсменам, и те, кто не получил никаких доказательств применения спортсменами допинга, естественно, их не отстраняют", - добавил глава ОКР. В частности, напомнил Жуков, список российских спортсменов рассматривает федерация лыжных гонок, ранее на временной основе отстранившая некоторых спортсменов.

"Это расследование еще раз показало, что большая часть обвинений, которые представлены в докладе Макларена, ничем не подкреплены, никакими доказательствами, - добавил Жуков. - Вы же помните, как перед Олимпиадой в Рио то же самое было: все международные федерации рассматривали списки спортсменов, упоминавшихся в первом докладе Макларена, и все федерации, за исключением двух-трех, всех спортсменов допустили, никаких нарушений не нашли".