Конькобежка Качанова на юниорском этапе КМ обновила рекорд катка, державшийся 18 лет

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российская конькобежка Дарья Качанова на этапе Кубка мира среди юниоров обновила рекорд катка в итальянском Коллальбо на дистанции 500 метров. Об этом сообщает пресс-служба Союза конькобежцев России.

Спортсменка преодолела дистанцию за 38,37 секунды. Прежний рекорд катка держался с 1999 года.

Кроме того, Качанова одержала победу на дистанции 1000 метров и стала серебряным призером в женском командном спринте.