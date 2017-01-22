Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛ

УФА, 22 января. /ТАСС/. Вратари не имели возможности играть вполсилы при новом формате Матча всех звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Такое мнение журналистам высказал голкипер "Адмирала" и команды дивизиона Чернышева Игорь Бобков.

Команда дивизиона Чернышева стала победителем Матча звезд, обыграв в финале со счетом 3:2 соперников из дивизиона Тарасова. Все команды в рамках Матча звезд играли в формате "четыре на четыре" два периода по 10 минут.

"Вратари всегда должны ловить шайбы, поэтому нам сложно играть вполсилы. В этом плане голкиперам было потяжелее, чем полевым игрокам, - сказал Бобков. - В матче "четыре на четыре" сложно сыграть "на ноль". Я не участвовал в Матчах всех звезд в предыдущие годы, поэтому не могу сравнить, но этот формат мне очень понравился - это намного интереснее и для зрителей, и для игроков".