"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю Денисову

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" предложит новые контракты полузащитнику команды Игорю Денисову и нападающему Маркесу Майкону. Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с болгарским ЦСКА в видеохостинге YouTube сообщил президент клуба Илья Геркус.

Срок контракта Майкона с "Локомотивом" истекает летом 2017 года. Денисов, права на которого принадлежат московскому "Динамо", выступает за железнодорожников на правах аренды. Летом у него истекает контракт с бело- голубыми.

"Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем", - сказал Геркус.

26-летний Майкон выступает за "Локомотив" с 2010 года. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 12 матчей чемпионата России, в которых забил пять голов. 32-летний Денисов сыграл за команду в 11 матчах первенства страны и двух играх Кубка России.