"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю Денисову

ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 22 января, 20:36
Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозицииМеждународная панорама 22 января, 20:24
Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"Спорт 22 января, 19:55
Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданамиПолитика 22 января, 19:48
Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее времяСпорт 22 января, 19:42
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбаргоЭкономика и бизнес 22 января, 19:32
"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю ДенисовуСпорт 22 января, 19:23
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмомПолитика 22 января, 19:16
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛСпорт 22 января, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" предложит новые контракты полузащитнику команды Игорю Денисову и нападающему Маркесу Майкону. Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с болгарским ЦСКА в видеохостинге YouTube сообщил президент клуба Илья Геркус.
Срок контракта Майкона с "Локомотивом" истекает летом 2017 года. Денисов, права на которого принадлежат московскому "Динамо", выступает за железнодорожников на правах аренды. Летом у него истекает контракт с бело- голубыми.
"Мы предложим Майкону контракт и в ближайшее время будем обсуждать условия. Как и Игорю Денисову. Думаю, если все пойдет хорошо, мы продолжим с ними отношения. Игорь себя хорошо проявляет, надеюсь, что он будет с нами и в дальнейшем", - сказал Геркус.
26-летний Майкон выступает за "Локомотив" с 2010 года. В текущем сезоне он провел за железнодорожников 12 матчей чемпионата России, в которых забил пять голов. 32-летний Денисов сыграл за команду в 11 матчах первенства страны и двух играх Кубка России.