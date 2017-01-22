ФК "Томь" планирует в дальнейшем заработать на двух ливийских игроках

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. "Томь" планирует в перспективе заработать на двух ливийских футболистах, которые приехали в клуб на просмотр. Об этом ТАСС рассказал спортивный директор томичей Игорь Кудряшов.
В воскресенье томский клуб объявил, что на первый сбор команды, который начнется в понедельник в Турции, полетят два ливийских игрока - 19-летний полузащитник Осам Албедви и 20-летний нападающий Муфтах Тактак. Игроки стали первыми представителями Ливии в истории чемпионата России.
"Оба - молодые, на них можно заработать в перспективе. Есть большой спрос уже сейчас с Ближнего Востока, но пока парни хотят поиграть в Европе, засветиться. Регулярно участвовали в различных турнирах, в том числе против европейских сборных на молодежном уровне, оба с международным опытом", - объяснил решение взять игроков на просмотр Кудряшов.
По словам собеседника ТАСС, томскому клубу предложили игроков в качестве свободных агентов.
Тактак осенью начал привлекаться в сборную страны, попадал в заявки на матчи квалификационного турнира чемпионата мира 2018 года, однако на поле не выходил. 8 января он вышел на поле в товарищеской встрече со сборной Сенегала (1:2). Албедви неоднократно вызывался в молодежную сборную страны.