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Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее время

Спорт
22 января, 19:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
По словам Ильи Геркуса, клуб заинтересован получить за игрока деньги
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Лассина Диарра

Лассина Диарра

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Прогресс в деле о долге французского полузащитника Лассина Диарра московскому футбольному клубу "Локомотив" наступит в ближайшее время. Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с болгарским ЦСКА в видеохостинге Youtube сообщил президент клуба Илья Геркус.

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"Проходит информация, что Диарра выиграл какое-то дело у Международной федерации футбола (ФИФА), я ее с любопытством читаю. Говорят, что каким-то образом это приближает к решению нашего с ним спора, но пока результата нет. Думаю, в этом направлении будет прогресс в ближайшее время. Мы не сидим сложа руки, заинтересованы получить наши деньги и купить на них игроков", - сказал Геркус.

Футбольный клуб "Локомотив" намерен в ближайшее время взыскать задолженность с французского полузащитника.

31-летний Диарра должен "Локомотиву" €10,5 млн.

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Диарра выступал за "Локомотив" с 2013 по 2014 год. Перед началом сезона-2014/15 французский полузащитник не явился на предсезонный тренировочный сбор, из-за чего клуб разорвал с ним контракт в одностороннем порядке и подал жалобу на игрока в ФИФА. Палата по разрешению споров федерации признала расторжение контракта законным и обязала футболиста выплатить неустойку.

В феврале 2015 года Диарра мог перейти в бельгийский "Шарлеруа", но клуб хотел получить гарантии того, что ему не придется выплачивать штраф "Локомотиву" вместо футболиста, поскольку по правилам ФИФА и Королевской бельгийской футбольной ассоциации (KBVB) клуб мог стать содолжником Диарра. В итоге контракт не был заключен, и француз считает, что переход сорвался по вине ФИФА и KBVB, которые не смогли вовремя дать гарантий бельгийской команде. 20 января стало известно, что Диарра намерен отсудить у ФИФА и KBVB €15 млн за срыв перехода.

Диарра, который провел четыре сезона в составе мадридского "Реала", перешел в "Локомотив" из махачкалинского "Анжи", подписав четырехлетний контракт. С 2015 года полузащитник выступает за французский "Марсель".

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