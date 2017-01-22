Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Новый спортивный директор "Локомотива" Эрик Штоффельсхаус должен помочь вывести клубную академию на уровень бывшего места работы специалиста - академии немецкого "Шальке". Об этом в эфире товарищеского матча железнодорожников с болгарским ЦСКА в видеохостинге Youtube сообщил президент клуба Илья Геркус.
В воскресенье "Локомотив" объявил о назначении Штоффельсхауса на пост спортивного директора клуба.
"Он работал в "Шальке", там очень хорошо развил клубную академию. Нам хотелось бы, чтобы нашу академию мы выводили на уровень "Шальке". Им удается выпускать игроков мирового уровня и продавать их за большие деньги. Таким образом, его опыт очень интересен и нами востребован, это одна из причин его присоединения к нашей команде", - сказал Геркус.
"Мы усердно работаем, чтобы приобрести некоторых футболистов на конкретные позиции. Думаю, что с Эриком станет легче и вскоре мы увидим новых игроков. Время у нас есть, трансферное окно еще даже не открыто", - добавил президент клуба.
Ранее Штоффельсхаус работал в качестве тренера и функционера немецкого "Шальке". С 2013 по 2014 год он являлся техническим директором канадского футбольного клуба "Оттава". Затем немецкий специалист работал на аналогичной должности в федерации футбола канадского города Йорк.