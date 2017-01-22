Тренер: результат борцовского турнира памяти Ивана Поддубного является закономерным

ABC: сенаторы хотят запретить Трампу снимать санкции с РФ в обход КонгрессаМеждународная панорама 22 января, 20:36
Представители делегации РФ проводят встречу в Астане с членами сирийской оппозицииМеждународная панорама 22 января, 20:24
Геркус: Штоффельсхаус поможет вывести академию "Локомотива" на уровень академии "Шальке"Спорт 22 января, 19:55
Единороссы на съезде обновили руководство и договорились теснее работать с гражданамиПолитика 22 января, 19:48
Президент ФК "Локомотив": в деле о долге Диарра прогресс будет в ближайшее времяСпорт 22 января, 19:42
РГ: Россия и ФРГ обсудили взаимную торговлю сельхозпродукцией в случае отмены продэмбаргоЭкономика и бизнес 22 января, 19:32
"Локомотив" предложит новые контракты футболистам Майкону и Игорю ДенисовуСпорт 22 января, 19:23
НТВ: Кадыров призвал Трампа объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмомПолитика 22 января, 19:16
Бобков: вратари не могли играть вполсилы при новом формате Матча звезд КХЛСпорт 22 января, 19:07
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Результаты, которые были продемонстрированы на борцовском турнире памяти Ивана Поддубного в Москве, являются закономерными, нет никаких неожиданностей. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.
"Турнир закончился и сказать, что его итог стал неожиданностью - нельзя, нет спортсменов, которые победили бы случайно, все закономерно. Кто должен был победить, тот и победил. Все было ожидаемо", - сказал Когуашвили.
"Турнир планировали провести в Тюмени, но не получилось. Нас в очередной раз спасает дворец борьбы имени Ярыгина. Хотел бы поблагодарить руководителя Владимира Николаевича Остроумова за проведенный на высочайшем уровне турнир. Спортсмены показали себя с лучшей стороны, порадовало и большое число болельщиков, которые пришли, это радует", - сказал Когуашвили.
Международный турнир имени Ивана Поддубного, в котором принимали участие спортсмены из 10 стран, завершился 22 января.