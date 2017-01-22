Тренер: результат борцовского турнира памяти Ивана Поддубного является закономерным

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Результаты, которые были продемонстрированы на борцовском турнире памяти Ивана Поддубного в Москве, являются закономерными, нет никаких неожиданностей. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили.

"Турнир закончился и сказать, что его итог стал неожиданностью - нельзя, нет спортсменов, которые победили бы случайно, все закономерно. Кто должен был победить, тот и победил. Все было ожидаемо", - сказал Когуашвили.

"Турнир планировали провести в Тюмени, но не получилось. Нас в очередной раз спасает дворец борьбы имени Ярыгина. Хотел бы поблагодарить руководителя Владимира Николаевича Остроумова за проведенный на высочайшем уровне турнир. Спортсмены показали себя с лучшей стороны, порадовало и большое число болельщиков, которые пришли, это радует", - сказал Когуашвили.

Международный турнир имени Ивана Поддубного, в котором принимали участие спортсмены из 10 стран, завершился 22 января.