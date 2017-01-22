Игрок "Халла" Мейсон госпитализирован с травмой головы, полученной в матче с "Челси"

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Футболист "Халла" Райан Мейсон госпитализирован с травмой головы, полученной в гостевом матче чемпионата Англии против лондонского "Челси".

25-летний англичанин на 12-й минуте игры столкнулся с защитником "Челси" Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада "Халла" воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован. Вместо Мейсона на поле появился Дэвид Мейлер.

Подходит к концу первый тайм, счет - 0:0.