ФК "Локомотив" проиграл софийскому ЦСКА в контрольном матче

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:2 проиграл софийскому ЦСКА в заключительном контрольном матче в рамках сбора в Испании.

В составе железнодорожников мяч забил Делвин Ндинга (52-я минута). У победителей отличились Руй Педру (53) и Томислав Йорданов (85).

Встреча с ЦСКА стала третьей для железнодорожников на сборе в Испании. Ранее подопечные Юрия Семина проиграли швейцарскому "Базелю" (1:2) и победили немецкий "Вердер" (2:0).

В первом матче после возобновления чемпионата России "Локомотив" 5 марта на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".