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ФК "Локомотив" проиграл софийскому ЦСКА в контрольном матче

Спорт
22 января, 20:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Встреча на сборе в Испании завершилась со счетом 1:2
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский футбольный клуб "Локомотив" со счетом 1:2 проиграл софийскому ЦСКА в заключительном контрольном матче в рамках сбора в Испании.

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В составе железнодорожников мяч забил Делвин Ндинга (52-я минута). У победителей отличились Руй Педру (53) и Томислав Йорданов (85).

Встреча с ЦСКА стала третьей для железнодорожников на сборе в Испании. Ранее подопечные Юрия Семина проиграли швейцарскому "Базелю" (1:2) и победили немецкий "Вердер" (2:0).

В первом матче после возобновления чемпионата России "Локомотив" 5 марта на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов".

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