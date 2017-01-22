Одиннадцать модульных лыжных баз появятся в Татарстане в 2017 году

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КАЗАНЬ, 22 января. /Корр. ТАСС Гулия Керлин/. Власти Татарстана планируют построить в этом году на территории республики 11 модульных лыжных баз. Об этом журналистам сообщил в воскресенье первый заместитель министра по делам молодежи и спорту Татарстана Халил Шайхутдинов во время V Всероссийской зимней Универсиады по лыжным гонкам в Заинске.
"В рамках республиканской программы по развитию лыжных гонок в этом году мы планируем построить 11 модульных лыжных баз на 66 млн рублей и на средства Федерации лыжных гонок и биатлона Татарстана планируем построить несколько передвижных модульных комплексов", - сказал он.
Модульные лыжные базы появятся в Казани, Набережных Челнах, Елабуге, Кукморском, Агрызском, Ютазинском, Спасском, Сабинском, Мензелинском, Алькеевском и Альметьевском районах. По словам Шайхутдинова, на этих комплексах будут базироваться спортивные школы. Там же планируют проводить уроки физкультуры для общеобразовательных школ, местные соревнования и массовые старты, сдавать нормы ГТО.
Федерация лыжных гонок и биатлона Татарстана потратила в 2016 году на развитие этих видов спорта 67 млн рублей. Из них 12 млн выделило Министерство по делам молодежи и спорту республики в виде субсидий, 55 млн рублей внесли инвесторы.