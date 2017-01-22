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Тренер Казарин стал единственным новым обвиняемым в фильме ARD

Спорт
22 января, 21:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
В фильме Казарин дает какие-то рекомендации легкоатлетам, находясь в закрытом легкоатлетическом зале
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Владимир Казарин

Владимир Казарин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Отстраненный российский тренер по легкой атлетике Владимир Казарин стал единственным новым обвиняемым в вышедшем фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Фильм вышел в воскресенье вечером и был опубликован на официальном сайте телеканала.

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Длительность фильма составляет около 10 минут. В нем показывается встреча журналиста телеканала Хайо Зеппельта с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, которая состоялась в Алма-Ате. Также на сайте телеканала выложено 27-минутное видеоинтервью с Дмитриевым.

"Казарин продолжает работать, тренирует своих спортсменов. Он зарабатывает хорошие деньги, очень хорошие деньги", - сказал Дмитриев, добавив, что встречал Казарина на сборах в Киргизии и в Челябинске.

В фильме представлены видеоматериалы, снятые Дмитриевым на телефон, на них Казарин дает какие-то рекомендации легкоатлетам, находясь в закрытом легкоатлетическом зале. По словам Дмитриева, это происходит в Челябинске 12 января. В подтверждение этого он показывает мобильный телефон с датой и открытой страничкой немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung. 

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Казарин запечатлен вместе с бегуньей на 800 метров Натальей Даниловой и бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым.

Дмитриев утверждает, что Казарин - не единственный отстраненный тренер, который продолжает тренировать, но других фамилий он не называет.

Также в новом фильме с отсылкой к прошлым фильмам ARD фигурировали имена Владимира Мохнева, который по решению Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) должен быть пожизненно отстранен от работы в спорте, и Юрия Гордеева, отстраненного от тренерской деятельности Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА).

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