ВФЛА готова представить доказательства соблюдения правил отстранения тренера Казарина

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) готова представить Международной федерации легкой атлетики (IAAF) доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, которые подозреваются в допинговых нарушениях. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

Очередной фильм немецкого телеканала АРД о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике был показан в воскресенье. Одним из информаторов авторов сюжета стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. По его словам, отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин - один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги. Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии IAAF возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет", - сказал Шляхтин.

По словам президента ВФЛА, новый фильм о допинге в российской легкой атлетике рассчитан на обывателей. "Этот фильм рассчитан на обывателей, очередная серия господина Зеппельта в преддверии совета IAAF и нашей встречи с рабочей группой", - сказал Шляхтин.

Встреча с IAAF

Руководство ВФЛА 23-24 января проведет в Москве встречу с рабочей группой IAAF во главе с Руне Андерсеном по вопросам выполнения критериев для восстановления членства в международной федерации.

"Все отстраненные тренеры были сняты со ставок, федерация и государство не имеют никакого отношения к учебно-тренировочному процессу, который они могли организовывать. За свои деньги они могут поехать в любую страну, в те же США. Заплатить там несколько долларов за аренду стадиона и тренировать. И там никто не спросит, кто такой Казарин", - подчеркнул Шляхтин.

В декабре 2014 года ARD выпустил первый фильм о допинге в российской легкой атлетике. В роли главных обличителей в нем выступила российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопинового агентства (WADA) расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили до Олимпийских игр 2016 года в Бразилии.