ВФЛА готова представить доказательства соблюдения правил отстранения тренера Казарина

Макарова проиграла в четвертом круге Australian OpenСпорт 23 января, 6:26
Небольшой снег, гололедица и до плюс 1 градуса ожидаются в московском регионеМосква 23 января, 6:24
Оппозиция на переговорах в Астане намерена требовать освобождения заключенныхМеждународная панорама 23 января, 6:11
WSJ: спецслужбы США изучали контакты помощника Трампа по нацбезопасности с РФМеждународная панорама 23 января, 6:04
Клубы NFL "Атланта" и "Нью-Ингленд" сыграют в Super BowlСпорт 23 января, 5:49
ЦБ РФ отозвал лицензии у барнаульского "Тальменка-банка" и омского банка "Сириус"Экономика и бизнес 23 января, 5:03
Шайба Проворова помогла "Филадельфии" прервать серию из трех пораженийСпорт 23 января, 4:56
Samsung Galaxy Note 7 взрывались из-за недочетов в проектировании батарей и сборкиЭкономика и бизнес 23 января, 4:13
Джордж Буш-старший идет на поправку и вскоре будет переведен из реанимацииМеждународная панорама 23 января, 4:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) готова представить Международной федерации легкой атлетики (IAAF) доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, которые подозреваются в допинговых нарушениях. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.
Очередной фильм немецкого телеканала АРД о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике был показан в воскресенье. Одним из информаторов авторов сюжета стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. По его словам, отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин - один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.
Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги. Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии IAAF возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет", - сказал Шляхтин.
По словам президента ВФЛА, новый фильм о допинге в российской легкой атлетике рассчитан на обывателей. "Этот фильм рассчитан на обывателей, очередная серия господина Зеппельта в преддверии совета IAAF и нашей встречи с рабочей группой", - сказал Шляхтин.
Руководство ВФЛА 23-24 января проведет в Москве встречу с рабочей группой IAAF во главе с Руне Андерсеном по вопросам выполнения критериев для восстановления членства в международной федерации.
"Все отстраненные тренеры были сняты со ставок, федерация и государство не имеют никакого отношения к учебно-тренировочному процессу, который они могли организовывать. За свои деньги они могут поехать в любую страну, в те же США. Заплатить там несколько долларов за аренду стадиона и тренировать. И там никто не спросит, кто такой Казарин", - подчеркнул Шляхтин.
В декабре 2014 года ARD выпустил первый фильм о допинге в российской легкой атлетике. В роли главных обличителей в нем выступила российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопинового агентства (WADA) расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили до Олимпийских игр 2016 года в Бразилии.