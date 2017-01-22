Карякин сыграл вничью с лидером Со на шахматном супертурнире в Нидерландах

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский шахматист Сергей Карякин сыграл вничью с американцем Уэсли Со в матче восьмого тура традиционного супертурнира в Вейк-ан-Зее (Нидерланды).

Чемпион мира норвежец Магнус Карлсен потерпел первое поражение, уступив Рихарду Раппорту из Венгрии. Левон Аронян из Армении был сильнее Аниша Гири (Нидерланды), россиянин Дмитрий Андрейкин проиграл Башкарану Адхибану из Индии.

Вничью завершились партии Пентала Харикришна (Индия) - Вэй И (Китай), Павел Эльянов (Украина) - Радослав Войташек (Польша), Ян Непомнящий (Россия) - Люк ван Вели (Нидерланды).

После восьми туров лидерство сохранил Со - 5,5 очков. Далее идут Эльянов, Вэй И (по 5), Карякин, Карлсен, Аронян, Адхибан (4,5), Харикришна, Гири (4), Андрейкин, Войташек (3,5), Непомнящий, Раппорт (3), ван Вели (1,5).

Супертурнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году здесь победил Карякин, представлявший тогда Украину.

Турнир завершится 29 января.