Шляхтин: ВФЛА проведет проверку информации нового фильма ARD

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) проведет проверку информации, которая была озвучена в новом фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Об этом ТАСС сообщил президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин.

"Мы в федерации обязательно проведем проверку всех фактов, которые были приведены в последнем фильме Зеппельта. В том числе видеоролика, на котором якобы присутствуют тренер Казарин и действующий спортсмен", - сказал Шляхтин.

Отстраненный российский тренер по легкой атлетике Владимир Казарин стал единственным новым обвиняемым в вышедшем в воскресенье фильме немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Длительность фильма составляет около 10 минут. В нем показана встреча журналиста телеканала Хайо Зеппельта с российским легкоатлетом Андреем Дмитриевым, которая состоялась в Алма-Ате. Также на сайте телеканала выложено 27-минутное видеоинтервью с Дмитриевым.

В фильме представлены видеоматериалы, снятые Дмитриевым на телефон, на них Казарин дает какие-то рекомендации легкоатлетам, находясь в закрытом легкоатлетическом зале. По словам Дмитриева, это происходит в Челябинске 12 января. В подтверждение он показывает мобильный телефон с датой и открытой страничкой немецкой газеты Suddeutsche Zeitung. Казарин запечатлен вместе с бегуньей на 800 метров Натальей Даниловой и бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым.

Дмитриев утверждает, что Казарин - не единственный отстраненный тренер, который продолжает тренировать, но других фамилий не называет.