"Крылья Советов" не вели переговоров с футболистом Яковлевым

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Футбольный клуб "Крылья Советов" не вел переговоров о трансфере нападающего Павла Яковлева. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор самарского клуба Виталий Шашков.

Ранее спортивный директор махачкалинского "Анжи" Александр Танцюра рассказал ТАСС, что клуб и Яковлев расторгли контракт по обоюдному согласию сторон. Позже председатель совета директоров "Крыльев Советов" Дмитрий Шляхтин заявил, что существует вероятность возвращения Яковлева в самарский клуб.

"Переговоров у нас с Яковлевым никаких не было. Ни к нам никто не обращался, ни мы к ним. У нас его не будет", - сказал Шашков.

Яковлев выступал за "Крылья Советов" трижды - в сезонах-2010, 2011/12 и 2015/16. В текущем чемпионате России полузащитник провел за "Анжи" три матча, не отметившись в них результативными действиями.