Российские фехтовальщицы завоевали бронзу на этапе КМ в Барселоне

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в испанской Барселоне. В малом финале россиянки победили француженок - 45:38.

Победу одержали китаянки, победившие в финале представительниц Эстонии со счетом 22:21.

Также в Париже прошел командный турнир рапиристов в рамках этапа Кубка мира, в финале итальянцы разгромили хозяев соревнований французов со счетом 45:21. Россияне заняли пятое место.