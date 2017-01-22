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Российские фехтовальщицы завоевали бронзу на этапе КМ в Барселоне

Спорт
22 января, 21:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Рапиристы в Париже заняли пятое место
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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российские шпажистки завоевали бронзовую медаль в командных соревнованиях на этапе Кубка мира по фехтованию в испанской Барселоне. В малом финале россиянки победили француженок - 45:38.

Победу одержали китаянки, победившие в финале представительниц Эстонии со счетом 22:21.

Также в Париже прошел командный турнир рапиристов в рамках этапа Кубка мира, в финале итальянцы разгромили хозяев соревнований французов со счетом 45:21. Россияне заняли пятое место.

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