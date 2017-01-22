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Свищев: комитет Госдумы проверит актуальность информации в новом фильме ARD

Спорт
22 января, 22:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
По словам депутата, игнорировать подобную информацию нельзя, если опасения подтвердятся, то будут предприняты меры
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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Сергей Савостьянов/ТАСС, архив

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Комитет Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и молодежной политике проверит актуальность информации в новом фильме немецкого телеканала ARD. Об этом ТАСС сообщил член комитета Дмитрий Свищев.

Фильм немецкого телеканала ARD о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике был показан в воскресенье. Одним из информаторов стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. Согласно информации Дмитриева, отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин - один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

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"Если есть отстранение тренера от работы, то надо выполнять все требования. Мы внимательно проверим фильм. Если опасения подтвердятся, надо принимать меры. Мы соответствуем кодексу и требованиям WADA, но игнорировать подобную информацию мы не можем", - сказал Свищев.

Также собеседник агентства отметил, что аудитория фильмов телеканала ARD будет неизменно становиться меньше. "Высасывание из пальца никому не интересной и бесполезной информации - все это надоедает. Наша задача - принимать это во внимание. В ближайшее время аудитория европейцев и американцев, которые в начале следили за такими фильмами, будет падать", - добавил депутат Госдумы.

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