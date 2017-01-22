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Мутко заявил, что ему неинтересен новый фильм ARD о допинге

Спорт
22 января, 22:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
По словам вице-премьера, в Германии не меньше проблем с допингом, чем в России
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Виталий Мутко

Виталий Мутко

© EPA/YURI KOCHETKOV, архив

МОСКВА, 22 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Вице-премьера РФ Виталия Мутко не интересует новый фильм немецкого телеканала ARD о допинге в российском спорте. Об этом он заявил ТАСС.

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Очередной фильм журналиста ARD Хайо Зеппельта о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике был показан в воскресенье. Одним из информаторов авторов стал российский легкоатлет Андрей Дмитриев, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году. По его словам, отстраненные от работы по подозрению в причастности к нарушению антидопинговых правил тренеры продолжают работать с легкоатлетами сборной. В их числе Владимир Казарин - один из главных фигурантов допингового скандала в российской легкой атлетике 2015 года.

"Не надо раскручивать этот фильм. Я его не видел и смотреть его не собираюсь. Видимо, государственному каналу Германии нечем заняться. Пусть Зеппельт сначала в своей стране посмотрит на проблемы допинга, зачем в другие государства лезть? У них не меньше проблем с допингом", - сказал Мутко.

"Пусть занимается поисками допинга у себя в Германии, пусть возьмет статистику за 2016 год и посмотрит, сколько у них нарушений, сколько у нас, пусть сравнит. И тогда я буду готов с ним говорить", - заявил вице-премьер.

В декабре 2014 года ARD выпустил первый фильм о допинге в российском спорте. В роли главных обличителей в нем выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж Виталий. По данным авторов фильма, российские легкоатлеты систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопинового агентства расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российских легкоатлетов, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не допустили к участию в Олимпийских играх 2016 года в Бразилии.

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