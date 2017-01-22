Отработанный сценарий: телеканал ARD вновь атаковал легкоатлетов России

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Немецкий телеканал ARD презентовал очередной, уже пятый по счету фильм о допинговых проблемах в российском спорте. Как и раньше, его выход был приурочен к важному для российской легкой атлетики событию - встрече руководителей Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) с рабочей группой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF), где будет обсуждаться процесс выполнения российской стороной критериев, на основе которых будет решаться вопрос о восстановлении ее членства в организации.

На этот раз основной посыл фильма, автором которого вновь стал журналист Хайо Зеппельт, заключался в том, что российские тренеры, которые были отстранены по подозрению в соучастии в нарушении антидопинговых правил, продолжают работать с российскими спортсменами.

Дмитриев о Казарине

Информатором Зеппельта на этот раз выступил российский легкоатлет Андрей Дмитриев, на показаниях которого строится весь фильм. В ходе десятиминутного сюжета бывший член юношеской сборной России рассказывает, что отстраненный тренер Владимир Казарин продолжает тренировать российских легкоатлетов. По его словам, он встречал специалиста на тренировочных сборах в Киргизии и в Челябинске.

В фильме представлены видеоматериалы, снятые Дмитриевым на телефон. На них Казарин дает какие-то рекомендации легкоатлетам, находясь в закрытом легкоатлетическом зале. По словам Дмитриева, это происходит в Челябинске 12 января. В подтверждение этого он показывает мобильный телефон с датой и открытой страничкой немецкой газеты "Зюддойче цайтунг". Казарин запечатлен вместе с бегуньей на 800 метров Натальей Даниловой и бегуном на 400 метров Артемом Денмухаметовым.

Дмитриев утверждает, что Казарин - не единственный отстраненный специалист, который продолжает тренировать, но других фамилий не называет.

Президент ВФЛА Дмитрий Шляхтин, комментируя новые обвинения, заявил, что федерация готова представить IAAF доказательства соблюдения правил отстранения тренеров, которые подозреваются в допинговых нарушениях.

"Если отстраненные тренеры сборы и проводили, то организованы они были на их личные деньги. Им ничто не мешает арендовать гостиницу и тренировать там, где им понравится. Если у комиссии IAAF возникнут вопросы, то у нас есть все документы по временным отстранениям, включая Казарина. В списках есть все имена, кто ездил на сборы, жил в гостинице. Их там нет", - сказал Шляхтин, дополнительно сообщив, что ВФЛА проверит информацию из фильма ARD.

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Примечательно, что фильм вышел накануне встречи руководства ВФЛА с рабочей группой IAAF, на которой будет обсуждаться вопрос восстановления членства спортивной федерации. Подобный прием ARD использует уже не в первый раз: так было перед первым заседанием совета IAAF, на котором поднимался вопрос восстановления ВФЛА, так случилось и в июне прошлого года, когда решалась судьба участия российских легкоатлетов в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Собственно, первый фильм ARD и стал основной причиной приостановления членства ВФЛА, в декабре 2014 года в роли главных обличителей выступили российская легкоатлетка Юлия Степанова и ее муж, бывший сотрудник Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Виталий. По данным авторов фильма, российские спортсмены систематически принимали запрещенные вещества по указанию своих тренеров. По итогам проведенного независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) расследования ВФЛА в ноябре 2015 года была дисквалифицирована, а российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, в конечном итоге пропустили Олимпийские игры. После этого информаторы удостоились наград МОК и IAAF и получили денежные гранты.

Что касается Дмитриева, чьим лучшим результатом является 50-е место на чемпионате мира по кроссу в 2009 году, то он уже давно ведет собственный блог на английском языке, в котором рассказывает о допинговых нарушениях в российской легкой атлетике. Последние годы он провел в США, где учился в военном колледже, но теперь вернулся в Россию и, по собственному признанию, не намерен покидать страну.