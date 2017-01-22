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Джокович и Троицки сыграют против россиян в Кубке Дэвиса по теннису

Спорт
22 января, 23:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, января. /ТАСС
Встреча пройдет с 3 по 5 февраля в сербском Нише
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Новак Джокович

Новак Джокович

© EPA/IAN LANGSDON

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Вторая "ракетка" мира Новак Джокович сыграет в составе сборной Сербии против команды России в матче первого круга Мировой группы Кубка Дэвиса. Об этом сообщает портал Вlic.rs.

Кроме Джоковича за команду Сербии сыграют Душан Лайович, Виктор Троицки и Ненад Зимонич в роли играющего капитана. Встреча пройдет с 3 по 5 февраля в сербском Нише.

"Я всегда с нетерпением жду игр Кубка Дэвиса, - заявил Джокович. - Это особое чувство, когда мы вместе и когда играем за нашу страну. Я думаю, что Ниш будет отличным хозяином, и мы выйдем победителями из противостояния с россиянами".

Как в декабре ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев, за сборную России сыграют Андрей Кузнецов, Андрей Рублев, Константин Кравчук и Евгений Донской.

В сентябре российские теннисисты обыграли команду Казахстана в плей-офф Мировой группы и впервые с 2012 года вернулись в элитный дивизион Кубка Дэвиса.

Кубок Дэвиса разыгрывается Международной федерацией тенниса с 1900 года, чаще других (32 раза) титул доставался команде США, 28 побед у австралийцев. Сборная России завоевала Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 гг. Сербская команда становилась обладателем Кубка в 2010 году. В финале турнира 2016 года победила сборная Аргентины, обыгравшая хорватов.

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