Сборная Буркина-Фасо вышла в четвертьфинал Кубка Африка по футболу

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка Африка и вышла в четвертьфинал турнира.

На 11-й минуте Рудинилсон отправил мяч в свои ворота, также отличился Бертран Траоре (57).

В параллельном матче сборные Камеруна и Габона сыграли вничью - 0:0.

В четвертьфинал турнира вышли команды Буркина-Фасо и Камеруна, набравшие по пять очков. Третье место в группе заняла команда Габона (3), четвертое - Гвинеи-Бисау (1).

Турнир завершится 5 февраля.