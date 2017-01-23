Сборная Буркина-Фасо вышла в четвертьфинал Кубка Африка по футболу

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МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Сборная Буркина-Фасо обыграла команду Гвинеи-Бисау со счетом 2:0 в матче третьего тура группового этапа Кубка Африка и вышла в четвертьфинал турнира.
На 11-й минуте Рудинилсон отправил мяч в свои ворота, также отличился Бертран Траоре (57).
В параллельном матче сборные Камеруна и Габона сыграли вничью - 0:0.
В четвертьфинал турнира вышли команды Буркина-Фасо и Камеруна, набравшие по пять очков. Третье место в группе заняла команда Габона (3), четвертое - Гвинеи-Бисау (1).
Турнир завершится 5 февраля.