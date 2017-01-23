"Барселона" разгромила "Эйбар" в матче чемпионата Испании

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Эйбар" со счетом 0:4 уступил "Барселоне" в домашнем матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Мячи забили Денис Суарес (31-я минута), Лионель Месси (50), Луис Суарес (68) и Неймар (90).
Месси и Луис Суарес забили свои 15-е голы в нынешнем сезоне. Аргентинский и уругвайский форварды лидируют в чемпионате по этому показателю.
"Барселона" продлила беспроигрышную серию до 12 матчей. Каталонский клуб расположился на третьей строчке в турнирной таблице, имея в активе 41 очко после 19 игр. "Эйбар" занимает девятое место с 26 очками в 19 встречах. Лидирует "Реал", на счету которого 43 очка и игра в запасе.
"Барселона" в следующем туре 29 января в гостях сыграет с "Бетисом", "Эйбар" днем ранее примет "Депортиво".