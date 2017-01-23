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"Рома" обыграла "Кальяри" в матче чемпионата Италии

Спорт
23 января, 0:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, января. /ТАСС
Встреча завершилась со счетом 1:0
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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Рома" со счетом 1:0 победила "Кальяри" в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу.

Гол на 55-й минуте забил Эдин Джеко. В добавленное ко второму тайму время с поля был удален полузащитник гостей Жоао Педро.

"Рома" продлила победную серию до четырех матчей. Римский клуб занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков после 21 игры. "Кальяри" расположился на 11-й строчке с 26 очками в 21 встрече. Лидирует "Ювентус", на счету которого 48 очков и игра в запасе.

"Рома" в следующем туре 29 января в гостях сыграет с "Сампдорией", "Кальяри" в этот же день примет "Болонью".

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