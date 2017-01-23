"Питтсбург" победил "Бостон" в матче НХЛ, Малкин отдал две передачи

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. "Питтсбург" со счетом 5:1 победил "Бостон" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Брайан Раст (21-я минута), Конор Шири (30, 43), Патрик Хорнквист (42) и Сидни Кросби (45). У гостей отличился Давид Крейчи (34).

Российский форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет две результативные передачи, которые стали для него 31-й и 32-й в нынешнем сезоне. Всего на счету нападающего 54 (22 шайбы + 32 передачи) очка. По этому показателю он делит второе место в лиге с Кросби (28 шайб и 26 передач). Лидирует в списке бомбардиров форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид, на счету которого 56 (16+40) очков.

"Питтсбург" одержал четвертую победу подряд, "Бостон", напротив", четвертый раз кряду потерпел поражение. "Бостон" занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 52 очка после 50 игр. "Питтсбург" располагается на третьей строчке с 65 очками в 46 встречах.

В следующем матче "Бостон" 25 января примет "Детройт", "Питтсбург" в этот же день дома сыграет с "Сент-Луисом".

В другой встрече дня "Рейнджерс" в овертайме победили "Детройт" со счетом 1:0.