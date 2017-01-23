Футболист "Халла" Мейсон получил перелом черепа в матче с "Челси"

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МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Халл" Райан Мейсон получил перелом черепа в гостевом матче чемпионата Англии против "Челси" (0:2). Об этом сообщает пресс-служба клуба.
25-летний англичанин на 12-й минуте игры столкнулся с защитником "Челси" Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада "Халла" воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован.
"Клуб подтверждает, что Мейсон получил перелом черепа в матче с "Челси", - говорится в заявлении. - Он был доставлен в госпиталь, где перенес операцию. Райан находится в стабильном состоянии и останется в больнице в течение следующих нескольких дней".
Мейсон в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил один гол.