Футболист "Халла" Мейсон получил перелом черепа в матче с "Челси"

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Полузащитник футбольного клуба "Халл" Райан Мейсон получил перелом черепа в гостевом матче чемпионата Англии против "Челси" (0:2). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

25-летний англичанин на 12-й минуте игры столкнулся с защитником "Челси" Гари Кэхиллом, сильный удар пришелся в весок. Медицинская бригада "Халла" воспользовалась кислородной маской при оказании помощи игроку, позднее он был унесен на носилках и госпитализирован.

"Клуб подтверждает, что Мейсон получил перелом черепа в матче с "Челси", - говорится в заявлении. - Он был доставлен в госпиталь, где перенес операцию. Райан находится в стабильном состоянии и останется в больнице в течение следующих нескольких дней".

Мейсон в нынешнем сезоне провел 16 матчей и забил один гол.