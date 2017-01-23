Павлюченкова в паре с Бабош проиграла в третьем круге Australian Open

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Россиянка Анастасия Павлюченкова и венгерка Тимя Бабош не смогли пробиться в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В матче третьего круга российско-венгерский дуэт уступил американке Бетани Маттек-Сэндс и Люси Шафаржовой из Чехии, "посеянным" на турнире под вторым номером", со счетом 3:6, 4:6.

Павлюченкова продолжает выступление в одиночном разряде, где в ночь на вторник в четвертьфинале сыграет с американкой Винус Уильямс.

Открытый чемпионат Австралии завершится 29 января.